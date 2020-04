'Comune Modena espone cittadini a virus, assurda consegna mascherina'

'La decisione dell'amministrazione comunale di Modena di consegnare

una sola mascherina a famiglia, tra l'altro non confezionata e priva delle più elementari norme igieniche, è irresponsabile e va censurata categoricamente. Ma come si fa ad autorizzare una processione di auto, e quindi di persone, per ritirare un unico presidio la cui efficacia non supera le ventiquattro ore?'.Così il senatore Lega Stefano Corti sulla modalità di consegna delle mascherine a Modena.'La gestione dell'iniziativa è tanto avvilente quanto grottesca: mentre si espone la popolazione a rischi inutili, nulla si dice sulle tredicimila mascherine consegnate alle edicole e sparite tra ieri e oggi in poche ore - chiude Corti -. Perchè, invece di procedere a colpi di spot, il sindaco non pensa di dotare prima le categorie a rischio o quelle che ne necessitano per la loro professione, e solo dopo provvedere ad una distribuzione ragionata per il resto della cittadinanza? Sappia il sindaco che se si pretende responsabilità dai cittadini la stessa la si deve garantire loro: con la salute delle persone davvero non si gioca'.