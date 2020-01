Confronti TV, Borgonzoni: 'Bonaccini stucchevole, smentito anche da SKY'

'Bonaccini del PD continua a insistere, in modo ormai stucchevole (è molto nervoso) su mie presunte 'fughe' dai dibattiti (semmai l'unico a fuggire è lui che annulla all'ultimo momento le visite a Bibbiano per paura dei genitori e delle famiglie...). Così in un post su Facebook Lucia Borgonzoni, candidata alla presidenza della Regione Emilia-Romagna, che dettaglia: 'Dopo il confronto diretto avuto su Rai Tre dalla Berlinguer, vi do appuntamento a due nuovi dibattiti previsti martedì prossimo: alle 15 in diretta Facebook su Il Resto del Carlino, alle 21 su Ètv (canale 10 digitale terrestre in Emilia-Romagna e online su e'-tv.



Se poi il mio candidato si rivende come 'disertati' A questi si aggiungono le due Tribune elettorali RAI già andate in onda e un'altra la settimana prossima, per un totale di sei occasioni di incontro. Capitelo, pensa di poter recuperare lo svantaggio...Se poi il mio candidato si rivende come 'disertati' appuntamenti mai fissati, come confermato in una nota di Sky TG24 che smentisce Bonaccini) beh... lo sappiamo, questi sono del PD, che ci volete fare''.