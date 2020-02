Conte: 'Chiusura scuole fuori da focolai non ha ragione di esistere'

'Possiamo sospendere i viaggi di istruzione ma non ha ragione di esistere la sospensione delle attivita' scolastiche e produttive' nelle zone non direttamente interessate da un focolaio di coronavirus.Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa alla Protezione civile, divergendo di fatto dalle misure adottate nei giorni scorsi, concertate con le regioni interessate dai contagi anche se non da focolai, come l'Emilia-Romagna, che disponevano la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Fino al prossimo primo marzo. Frasi, tra l'altro contestuale all'appello del sottosegrario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro sulla necessità di uniformare le azioni da mettere in campo ed i protocolli da adottare a livello regionale. 'Ora serve unita', non alimentare divisioni e tensioni sterili. Tutti, dagli enti locali alle forze politiche, devono fare la propria parte e lavorare con senso di responsabilita', mettendo al bando le polemiche per concentrarsi sulla necessita' del Paese di fare sistema' - ha detto il sottogretario. Come dire la mano destra non sta cosa sta facendo la mano sinistra.'Presto - ha poi postato il sottosegretario su FB - vareremo misure a sostegno del tessuto economico e produttivo. Il Governo e' al lavoro con il massimo impegno per superare questa emergenza'.