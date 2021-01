Conte passa la prova della Camera, ora giornata decisiva in Senato

Il governo Conte bis ha superato la soglia dei 316 si’ nella votazione alla Camera sulla fiducia: 321 i si’, 259 i no, 27 astenuti.

Nel voto di fiducia al governo, molti consensi sono arrivati all’esecutivo dalla componente del Misto che raggruppa gli indipendenti, i deputati non iscritti a nessuna sigla. Si tratta di ex M5s, sette dei quali hanno votato oggi per la prima volta la fiducia all’esecutivo (Piera Aiello, Nadia Aprile, Silvia Benedetti, Alessandra Ermellino,Lorenzo Fioramonti, Carmelo Lo Monte, Raffaele Trano) e Rosalba De Giorgi, che in passato aveva gia’ votato la fiducia.



Se il passaggio alla Camera era previsto, anche se non scontata era la maggioranza assoluta, la prova del nove, con numeri più risicati, sarà quella di domani mattina, alle ore 9,30, in Senato, dove il Premier richiederà l'appoggio della maggioranza dei parlamentari al proprio esecutivo.