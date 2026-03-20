La Camera Penale di Modena Carlo Alberto Perroux, da subito schierata per il sì al referendum, ha organizzato numerosi eventi a Modena e provincia e che ha avuto il suo clou giovedì 19 marzo con la maratona per il si in piazza Matteotti. L'appello al voto di Gianpaolo Ronsisvalle.
'Andare a votare Sì significa rendere finalmente il giudice terzo e imparziale. Noi, come Camera Penale, anche oggi e nei giorni scorsi abbiamo cercato di sostenere che il Sì sia l’unica possibilità per rendere davvero la magistratura libera da ogni peso politico che, in questi anni, l’ha costretta a non essere realmente terza. Votare Sì significa restituire finalmente giustizia al giudice e costruire una giustizia più giusta nei confronti di tutti i cittadini'.
Camera penale Modena: 'Votare sì per una giustizia terza e imparziale e libera dalla politica'
Il presidente Gianpaolo Ronsisvalle
La Camera Penale di Modena Carlo Alberto Perroux, da subito schierata per il sì al referendum, ha organizzato numerosi eventi a Modena e provincia e che ha avuto il suo clou giovedì 19 marzo con la maratona per il si in piazza Matteotti. L'appello al voto di Gianpaolo Ronsisvalle.
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