'Controlli super Green Pass, forze dell'ordine mobilitate in modo totale'

Come ricucire un Paese diviso tra una maggioranza che ha deciso di vaccinarsi e una minoranza che non l'ha fatto? A questa cruciale domanda ha risposto ieri durante la conferenza stampa di presentazione del Super Green Pass, il presidente del Consiglio Mario Draghi.'Molto importante per ricucire la contrapposizione tra chi si vaccina e chi non si vaccina è che il Governo sia compatto senza cedimenti e posizioni un po' diverse - ha detto il premier - perchè la mancanza di compattezza viene usata come scusa dall'evasione dall'obbligo e come giustificazione per la contrapposizione. In secondo luogo non bisogna sottovalutare nè criminalizzare questa diversità di vedute, ma bisogna continuare su questa strada cercando di spiegare e convincere. Terza condizione è il successo dell'iniziativa. Ma vi ricordare il Natale dello scorso anno? Vogliamo conservarci un Natale diverso quest'anno come quello prima della pandemia. Se questa iniziativa avrà successo sarà la prima garanzia di riconciliazione'.E poi Draghi si è soffermato sul tema dei controlli. 'La convinzione del Consiglio dei ministri è che i controlli sono una parte fondamentale della nostra strategia. Le forze di sicurezza verranno mobilitate in maniera totale, completa e piena - ha detto Draghi -. Il perimetro dei controlli è stato esteso anche al Tpl locale. I controlli insomma vanno rafforzati e potenziati e a questo sono state chiamate tutte le forze di sicurezza e anche la polizia locale'.