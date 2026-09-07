Convegno 'La violenza non ha genere': 'La scienza e il confronto non si censurano'

'Da di sindaco, assessore, PD e fronte sindacale e partiti di sinistra abbiamo assistito ad una vera e propria gogna ideologica nei confronti del convegno scientifico e divulgativo previsto il 21 settembre alla Sala Pucci di Modena. Siamo rimasti basiti di fronte all'ennesimo cortocircuito ideologico della Giunta Mezzetti, della sinistra modenese che ha provato a delegittimare e oscurare un convegno scientifico con la partecipazione di criminologi, docenti universitari, avvocati e psicologi come bollandolo come “provocazione patriarcale, solo perché estende alla dimensione maschile la violenza subita. La violenza va combattuta in ogni sua forma'





Lo affermano i consiglieri comunali di San Cesario di Rinascita Locale Lodovica Boni e Mirco Zanoli. 'Condannare a priori un approfondimento sulle dinamiche di conflitto, comprese le sofferenze psicologiche ed economiche che colpiscono la dimensione maschile, non aiuta le donne e fa un danno alla ricerca. La scienza si affronta con il dialogo, non con la censura!. Questi 'paraocchi' ideologici rischiano di penalizzare le politiche sociali di tutto il nostro territorio, compresa l'Unione dei Comuni del Sorbara. È proprio per abbattere questi tabù che come gruppo consiliare abbiamo presentato una mozione a sostegno dei padri separati, una categoria troppo spesso dimenticata di fronte a drammi personali ed economici devastanti. I problemi reali delle persone e le fragilità sociali non hanno colore politico né appartenenza di genere! I toni dell'odio ideologico vanno abbassati subito: restituiamo cittadinanza al dibattito scientifico e alla tutela di chiunque si trovi in difficoltà o vittima di violenza'- chiudono Zanoli e Boni.







