Coordinamento no autostrada Cispadana: 'Dalla Schlein solo ambientalismo di facciata'

'Con la passione che la contraddistingue Elly Schlein lunedì sera ha presentato a Concordia il suo libro intitolato: “La nostra parte – per a giustizia sociale e ambientale , insieme”. Di fatto tutto il racconto della scrittrice gira attorno al tema ambientale che è anche tema sociale. Ma sono bastate le domande da parte di due esponenti del Coordinamento presenti (le contraddizioni del PRIT approvato in dicembre che contiene anche la Cispadana autostradale, oltre a tante altre oscenità infrastrutturali, e le due opposte soluzioni, tra i territori da Reggiolo a Parma e da Reggiolo a Ferrara) per mettere in evidenza, con le risposte di Elly, la distanza tra le buone e condivisibili intenzioni espresse dall’esponente politica e la realtà dell’impegno sulla tematica, i fatti, da parte del Gruppo di Emilia Romagna Coraggiosa presente in Consiglio regionale'.A stroncare l'afflato ambientalista della vice di Bonaccini è Silvano Tagliavini portavoce e Fausto Bocceda membro del Coordinamento cispadano no autostrada.'In questi due anni e mezzo di legislatura, mai una presa di posizione forte e chiara sulle tante banalità, quando non falsità, dette o scritte da Bonaccini, Corsini e a scendere da esponenti del PD in Consiglio regionale fino a tanti Consiglieri comunali del territorio interessato. Mai un pubblico apprezzamento alle posizioni e al lavoro di informazione fatto dal Coordinamento che supplisce, di fatto, alla mancanza di una seria informazione da parte della maggioranza politica regionale, provinciale e locale. Mai una volta che a seguito della spedizione da parte del Coordinamento al Gruppo di Coraggiosa di documentazione idonea a contrastare il progetto autostradale e alla disponibilità di confronto, sia pervenuto anche un semplice: arrivato, grazie. Eppure ci sono gli argomenti che provano che c’è una alternativa credibile all’autostrada: la realizzazione dei tratti mancanti di strada extraurbana già presente per un terzo e il parallelo potenziamento della tratta ferroviaria Ravenna-Ferrara-Poggio Rusco. L’attuale stallo del progetto autostradale per motivi economici, tralasciamo seppur importanti quelli ambientali e di opportunità infrastrutturale, sta a dimostrare quanto le posizioni della Giunta regionale, di cui Elly fa parte, siano distanti dalle reali necessità del territorio che da oltre dieci anni è civicamente mobilitato - chiude Tagliavini -. Non può esserci mediazione tra le due posizioni: o si è da una parte o si è dall’altra. E’ ora di decidere e agire di conseguenza. Come Coordinamento siamo sempre a disposizione per un confronto costruttivo nel merito, come legge e democrazia prevedono'.