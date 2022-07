'Corso Canalchiaro, inaccettabile slittare fine dei lavori a novembre'

'Capiamo l'esigenza di riqualificare il centro, ma quando si iniziano i lavori c'è un inizio e una fine certa che in questo caso era stata fissata per fine luglio, far slittare la chiusura del cantiere a novembre è inaccettabile, soprattutto dopo due anni di lockdown, con economie aziendali in sofferenza'. A intervenire sull'annuncio del Comune di Modena di prolungare i lavori per la realizzazione del ciottolato in centro è, titolare della Antica Ferramenta in Corso Canalchiaro.La Giunta comunale, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici, ha infatti approvato il progetto esecutivo dell’intervento di riqualificazione del nuovo tratto di corso Canalchiaro, oltre a una porzione di via Sant’Orsola, tra le vie Sgarzeria e Ganaceto e ora la conclusione prevista slitta a novembre. Quattro mesi in più rispetto alle previsioni.Nella foto Bellei mostra il cartello con la data di fine lavori prevista in Corso Canalchiaro