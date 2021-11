Covid, assessore regionale Calvano positivo nonostante doppio vaccino

L'assessore regionale e segretario regionale Pd in Emilia Romagna, Paolo Calvano, è risultato positivo al Covid. Aveva fatto la doppia dose di vaccino.'Sono risultato positivo al Covid. Fortunatamente sto bene e posso continuare ad essere pienamente operativo da casa, in condizioni comunque di isolamento, così come deve essere - scrive Calvano su Facebook -. Ho sempre rispettato le regole, usato la mascherina e fatto la doppia dose di vaccino che, con molta probabilità, è ciò che mi sta consentendo di star bene. Quindi mi raccomando teniamo tutti alta l’attenzione e soprattutto vacciniamoci, per noi stessi e per gli altri. Non è un caso che tutti i miei colleghi e colleghe di Giunta siano negativi. Vaccinarsi e rispettare le regole è fondamentale'.