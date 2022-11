Covid, Bassetti: 'No ai talebani del tamponamento: non serve a nulla'

'I talebani del tamponismo, il tamponamento seriale ha dimostrato chiaramente di non servire assolutamente a niente'

'Al Grande Fratello Vip continuano a venire fuori positivi al Covid, a dimostrazione che siamo di fronte a un virus estremamente contagioso e che non si fa limitare dal tamponamento seriale, dalle bolle e dall'isolamento al quale sono stati sottoposti i concorrenti'. A parlare in questi termini è il professor Matteo Bassetti.



'Ormai sono rimasti due modelli al mondo di Covid zero: uno è quello cinese, l'altro quello degli studi televisivi - continua Bassetti -. I talebani del tamponismo, il tamponamento seriale ha dimostrato chiaramente di non servire assolutamente a niente. Oggi il Covid è un'altra cosa, allora non si capisce perchè si usano gli stessi strumenti che si usavano nel 2020 e nel 2021: vuol dire non aver capito nulla'.





