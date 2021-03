Covid, Bonaccini: 'Sì al passaporto vaccinale per salvare l'estate'

Stefano Bonaccini rilancia sul passaporto vaccinale, anche in previsione della stragione turistica sulla costa adriatica. 'Io sul passaporto vaccinale sono d'accordo', dice il governatore dell'Emilia-Romagna, stamane a Mattino 5. 'Nel senso che chi è vaccinato, e quindi è tranquillo e sicuro - spiega - è giusto che possa contribuire a fare ripartire quelle attività che sono così in difficoltà'. Però, aggiunge, 'il confido che l'estate, un 'vaccino naturale', unito ai vaccini veri e propri che saranno a milioni a quel punto, ci potrà fare tornare il sorriso'. Insomma, anche a prescindere dal passaporto vaccinale c'è una certa fiducia nella stagione estiva. 'L'anno scorso - fa notare Bonaccini - il vaccino non c'era e noi abbiamo avuto in particolare agosto con tantissima gente e tutto ha funzionato molto bene perchè i romagnoli hanno una capacità organizzativa straordinaria'.