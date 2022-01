Covid, choc a Formigine: controlli sui bus li fanno studenti stessi

Il comune di Formigine lo ha chiamato 'progetto di peer tutoring' ed è rivolto agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie di primo grado del territorio formiginese.In pratica, a fronte della riduzione della capienza dei mezzi di trasporto scolastico, alcuni ragazzi verificheranno, con tanto di cartellino al collo, il rispetto delle norme sanitarie vigenti, vale a dire l’obbligo di indossare correttamente la mascherina e di igienizzare le mani all’ingresso dei mezzi.'Tale compito, affidato nel corso dell’anno scolastico passato alla cooperativa Gulliver e tornato ora sotto la responsabilità del conducente del mezzo, a partire dalle prossime settimane vedrà formalizzata la supervisione aggiuntiva svolta dai ragazzi - spiega il Comune -. Un volantino informativo verrà distribuito sui mezzi scolastici e inoltrato via mail ai genitori degli studenti iscritti; per aderire all’iniziativa occorre richiedere il tesserino di riconoscimento necessario per lo svolgimento delle attività di controllo all’autista della linea frequentata. A conclusione dell’anno scolastico si terrà quindi un momento di saluto insieme all’Amministrazione comunale, accompagnato dalla consegna di un attestato di partecipazione'.Seta si chiama ovviamente fuori da questa iniziativa che è totalmente promossa dal Comune all'interno dei mezzi dedicati.

