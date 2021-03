CulturaIdentità arriva anche a Modena: Simone Zanin nuovo responsabile

L’associazione fondata da Edoardo Sylos Labini, nata per valorizzare attivamente il patrimonio culturale e artistico italiano, ha di recente nominato lo scrittore Simone Zanin () in qualità di responsabile provinciale di Modena, allargando così la propria presenza in territorio emiliano. La città della Ghirlandina si va ad aggiungere, infatti, a Piacenza, Ferrara e Forlì, all’interno del coordinamento Emilia-Romagna, guidato da Fabio Callori.Accanto alla partecipazione attiva sui territori, CulturaIdentità è presente in edicola con un mensile e ogni settimana con una vetrina dedicata su “Il Giornale”, e vanta alcune tra le firme più interessanti del panorama culturale italiano: Vittorio Sgarbi, Marcello Veneziani, Giordano Bruno Guerri, Giampaolo Rossi, Pietrangelo Buttafuoco, Diego Fusaro, Angelo Mellone, Alessandro Meluzzi, Nino Spirlì, Laura Tecce, Marcello de Angelis e tanti altri.'Sono entusiasta di intraprendere un progetto di ampio respiro per la valorizzazione della cultura, della musica e dell’arte del nostro Paese, intesa sia come rivalutazione del patrimonio, sia come sostegno militante alle attività - dichiara Simone Zanin - CulturaIdentità intende creare un luogo di incontro dove far dialogare e far conoscere le migliori risorse che lavorano nella molteplicità e varietà locali. L’arte, la cultura, la letteratura, ma anche i paesaggi e le infinite specificità che caratterizzano l’Italia, possono essere esaltate solamente attraverso il riconoscimento profondo della propria identità, fatta di memoria ed eredità che sono le radici del futuro, per restituire valore – ideale ma anche economico – ai diversi territori'.'Nel concreto - continua Zanin - l’attività di CulturaIdentità si sviluppa sia a livello nazionale, attraverso la realizzazione di progetti, come le Città Identitarie, o la promozione di temi ed eventi, sia soprattutto a livello locale, attraverso la collaborazione con Enti, Associazioni, Fondazioni, in generale tutte le realtà che attengono alla cultura nel senso più ampio possibile, che possono trovare nel mensile e nell’inserto settimanale a “Il Giornale”, un’eco nazionale spesso difficilmente raggiungibile. Si intende, così, aggregare tutto ciò che può portare valore ad un territorio, senza alcun pregiudizio politico o di appartenenza, bensì con l’unico obiettivo di un ritorno alla cultura del bello, che sola può innalzarci sopra tutto ciò che è omologato e standardizzato e quindi ordinario'.