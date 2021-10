'Da deputato costretto a mostrare Green pass per dire no a Green pass'

Pino Cabras si ‘arrende’. Il deputato di Alternativa c’è, capo dei parlamentari No pass, non disobbedirà alle regole adottate da Montecitorio. “È una misura assurda usata solo in Italia, non trova riscontro in nessun altro paese del mondo”, dice Cabras alla Dire, mentre estrae il palmare con il green pass per entrare nel palazzo. Il deputato è intervento nel dibattito dopo le comunicazioni della ministra Luciana Lamorgese. “Questo è uno dei pezzi della violenza di questo sistema. È una violenza – aggiunge – nei confronti dei cittadini costretti a un’estorsione. È assurdo che io debba andare a protestare contro il green pass esibendo un green pass. Questa è l’umiliazione del Parlamento voluta dal governo Draghi. Da queste umiliazioni – conclude – non nasce niente di buono”.