Da Ravenna l'idea del partito 'Cuore italiano'

'Un partito diverso per un mondo migliore'. Con questo slogan il ravennate Mario Temporin ha lanciato un nuovo partito, Cuore italiano, che richiama chiaramente ai principi cristiani.'Quello che succede, nel tempo in cui viviamo, lo conosciamo benissimo tutti, in base alla propria esperienza, studio, conoscenza e alle informazioni che quotidianamente ci vengono fornite, ciascuno sceglie di credere a quella che ritiene essere verità. Le persone che governano il nostro Paese fanno il bene di tutti gli italiani? Siamo stati creati “liberi” e tutti con pari diritti e doveri, tutti con pari dignità. Il costruisce barriere, fomentare l’odio, il dividere gli esseri umani a seconda delle idee e comportamenti, il trattare alcuni come emarginati non viene da Dio' - afferma Temporin.'Il protestare contro le ingiustizie, il fare sentire la propria voce, io penso sia giusto. Cuore italiano . Se saremo in tanti diventeremo forti, come il mare, che è composto di tante piccole gocce. Propongo a ciascuno di portare la propria goccia e ringrazio tutti quelli che lo faranno'.