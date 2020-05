Decreto Rilancio, Mattarella ha firmato: 266 articoli

Il presidente Sergio Mattarella ha firmato il decreto Rilancio che ora verrà pubblicato in Gazzetta ufficiale. Sale a 266 articoli l'ultima versione del decreto e salgono anche i fondi destinati alle scuole paritarie che saranno in tutto 150 milioni, di cui 65 per il ristoro delle mancate rette per chi fa servizi di asilo nido o per l'infanzia e 70 milioni per le scuole primarie e secondarie per le mancate rette di studenti fino a 16 anni.

Tra i grandi capitoli di spesa del provvedimento: circa 10 miliardi alla proroga della Cig, 12 miliardi per i pagamenti dei debiti dei Comuni e degli enti territoriali, oltre 4 miliardi al rinnovo del bonus autonomi confermato a 600 euro per aprile e che salirà a 1000 euro a maggio, circa 500 milioni per il sostegno di colf e badanti.

Il ministro dell'economia Roberto Gualtietri al TG1 ha sottolineato che 'ci sarà il pagamento diretto dei 600 euro a tutti i 4 milioni di lavoratori autonomi che li hanno già avuti e questo pagamento avverrà nell'arco di due, tre giorni al massimo' mentre 'da domani sarà possibile fare la domanda per i 1200 euro del bonus baby sitter o per i centri estivi'.