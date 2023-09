Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Richiamo la definizione di dati sensibili, tratta direttamente dal sito del Garante: 'i dati rientranti in particolari categorie: si tratta dei dati c.d. 'sensibili', cioè quelli che rivelano l'origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, relativi alla salute o alla vita sessuale. Il Regolamento (UE) 2016/679 (articolo 9) ha incluso nella nozione anche i dati genetici,i dati biometrici e quelli relativi all'orientamento sessuale' - scrive Pantoli nella sua mail -. Ebbene, io utilizzo farmaci particolari, dai quali si può desumere abbastanza dettagliatamente la mia situazione di salute, informazione per me quanto mai critica.Nei sacchi della carta riciclo le confezioni di carta delle medicine ed i bugiardini. Nei sacchi della plastica riciclo i blister plastici, spesso riportanti il nome del farmaco (in entrambi i casi seguendo quanto indicato sulle confezioni dei farmaci stessi). Di fatto, essendo i pacchi serializzati, c'è chi presso di Voi può verificarne il contenuto ed assocarlo alla mia persona. Non solo, chi aprisse indebitamente i pacchi, lasciati abbandonati (sono le nove e nessuno ha ancora ritirato nulla, girare la città è uno spettacolo vergognoso) potrebbe risalire a me per la presenza di buste indirizzate, etichette di pacchi... Pertanto la vostra raccolta 'porta a porta' non rispetta la attuale legislazione sulla privacy. Non avete comunicato che avreste potuto trattare dati sensibili, nè avete chiesto l'autorizzazione; autorizzazione che non vi darei mai perchè, a differenza del mio medico o della azienda per la quale lavoro, non avete alcun titolo per trattare i miei dati sensibili, nè vi siete premurati di informarci del fatto che li avreste trattati, e perchè'.'Detto ciò, alla luce delle vigenti leggi che state palesemente violando, prertendo cessiate al più presto la raccolta nominativa e ripristiniate i cassonetti ove conferire il materiale (plastica, carta e metalli) alla rinfusa, impedendo quindi possa verificarsi quanto ho qui esposto. Nel frattempo farò il possibile per non lasciare nei sacchi ciò che può ricondurre alla mia persona, e ad eliminare dagli stessi il codice seriale da voi indebitamente apposto'.