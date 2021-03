'Discarica Valsamoggia, perchè Unirecuperi insiste nonostante tanti no?'

'Apprendiamo della richiesta, da parte di Unirecuperi, di una sospensione dei termini per un periodo di 180 giorni per la presentazione delle integrazioni richieste da ARPAE-SAC di Bologna, motivata da “l’elevato numero di punti da approfondire e le molteplici professionalità che risulta necessario coinvolgere e coordinare per elaborare le risposte alle integrazioni richieste”, attività che per quell’impresa risultano difficoltose in tempo di pandemia. Osserviamo che è molto probabile che se i punti da approfondire sono in numero elevato, il progetto non fosse adeguatamente approfondito, fatto questo piuttosto grave considerato l’impatto che deriverebbe da quella realizzazione'. A intervenire sulla sospensione di 6 mesi è Daniela Monduzzi, presidente della associazione Rio D'Orzo Vive, in una lettera inviata a Regione e Arpae.'Anche le attività di coinvolgimento della popolazione promosse dalla nostra Associazione di cittadini hanno dovuto misurarsi (subendole) con le difficoltà determinate dalla pandemia, attività che, ad esempio, non hanno potuto comprendere momenti pubblici di informazione ed altre forme di democratico dissenso a quel tipo di progetto - continua l'associazione -. Le nostre comunità, ancor più i residenti così fortemente impattati, hanno diritto di conoscere, nei più brevi termini, l’esito di questa istruttoria. In base a quanto sopra, il nostro punto di vista è che questa richiesta di sospensione dei termini non sia da accogliere in quanto di interesse privato, contrario all’interesse pubblico'.'Ricordo anche - aggiunge Daniela Monduzzi - che in fase di conferenza in Valsamoggia Unirecuperi dichiarò che se avesse trovato un terreno ostile al progetto non avrebbe forzato... Sinora abbiamo registrato solo interventi contrari da Comuni, Province e politica, eppure il progetto non si ferma'.