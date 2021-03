'Discarica Valsamoggia, Bonaccini dica una volta per tutte se è contrario'

“La Giunta Bonaccini dica se è favorevole alla discarica di Valsamoggia al confine con Savignano sul Panaro, tra le province di Bologna e Modena”. Il consigliere regionale della Lega Simone Pelloni va in pressing sull’esecutivo di viale Aldo Moro cercando chiarezza tra promesse filo ambientali della Giunta regionale e atti amministrativi che dimostrano il contrario. L’ultima puntata della telenovela sulla discarica di Valsamoggia, è il via libera della Regione, tramite Arpae, alla concessione di “6 mesi di tempo alla società reggiana Unirecuperi Srl per produrre controdeduzioni a favore della discarica di amianto tra le colline di Savignano in risposta alle osservazioni presentate da enti e associazioni in fase di partecipazione. Se davvero la Giunta regionale è contraria al progetto di discarica – attacca il legista Pelloni - perché concedere tanto tempo alla società proponente? Il Partito Democratico è contrario o no alla discarica?”.Il rilancio della Regione fa seguito, accusa Pelloni, “alla bocciatura della mia risoluzione contro il progetto della discarica in data 17 febbraio da parte della maggioranza di sinistra in Commissione Territorio, voto sul quale hanno pesato le assenze strategiche di Europa Verde ed Emilia Coraggiosa”. In realtà, secondo il leghista Pelloni, tutto si tiene in un gioco degli inganni il cui biglietto viene fatto pagare ai cittadini: “Se le tre più grandi multiutility che operano in Regione dove il Pd governa (Hera, IREN e Aimag) vogliono aprire impianti di smaltimento di rifiuti speciali è perché c’è un chiaro indirizzo politico della Giunta regionale. Tre indizi non possono che fare una prova” accusa Pelloni, che ricorda come lo stesso presidente Bonaccini, intervenendo a una festa dell’Unità, avesse assicurato che a Valsamoggia la discarica non si sarebbe mai aperta.... Eppure “il PSC del Comune di Valsamoggia ha lasciato la destinazione d’uso a discarica per rifiuti speciali in quei terreni” conclude Pelloni.