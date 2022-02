'Djokovic non dovrebbe giocare a Roma: magari vince un italiano'

'Per un motivo di coerenza, vista anche la posizione difficile che ha preso l'Australia, fare la parte di quelli che con un cavillo lo ammettono forse non ci fa fare una bella figura. Sarei più per il no, così poi magari vince pure un italiano. Lo dico in maniera antisportiva'. Ha risposto così Guido Rasi, consulente del commissario straordinario per l'emergenza Covid Figliuolo, già direttore esecutivo dell'Ema, docente di Microbiologia all'Università Tor Vergata di Roma e direttore scientifico di Consulcesi, interpellato dalla Dire su una eventuale partecipazione del tennista serbo Novak Djokovic agli Internazionali di Tennis che si svolgeranno a Roma nel mese di maggio.E sull'obbligo di vaccino ha detto: 'L'obbligo di vaccino per tutti? Probabilmente lo avrei fatto, perché è più semplice, più onesto e più diretto. È giustificato da tante considerazioni di evidenze scientifiche e di considerazioni etiche di cosa debba prevalere, l'interesse pubblico verso la convinzione del singolo'.