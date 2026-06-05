L'Associazione Logos e Civiltà invita la cittadinanza alla presentazione pubblica del libro 'La Cina non si Usa' di Fabio Massimo Parenti, docente di economia politica e studioso delle relazioni internazionali e del ruolo della Cina contemporanea.
L'incontro si terrà Sabato 6 giugno alle ore 17:45 nello spazio Loving Amendola, presso il Parco Amendola, a Modena e costituisce un'occasione per approfondire i grandi cambiamenti legati alla trasformazione economica, sociale e culturale della Cina contemporanea che sono profondamente radicati nella storia millenaria di questa grande Civiltà che oggi é assurta al ruolo di grande protagonista dello scenario internazionale. L'autore mette anche a confronto la modernità occidentale e quella cinese, analizzando le diverse concezioni di libertà e sviluppo. Oltre alla presentazione del testo, il vice Presidente del Centro Studi Eurasia e Mediterraneo, Stefano Vernole, completerà il focus sulla realtà cinese, con un punto sull' evoluzione delle relazioni con l'Europa, primo mercato al mondo per la Cina, un' analisi che bilancia successi e contraddizioni.
Il libro' La Cina non si Usa e' andato in stampa pochi giorni dopo l'inizio della cosiddetta Quarta Guerra del Golfo ed é dedicato nell'introduzione alle bambine iraniane della scuola di Minab, uccise il 28 febbraio dalla 'barbaria imperialista' dei bombardamenti statunitensi, a questo proposito la nostra Associazione allestirà sabato 6 dalle ore 15:45, nello spazio Loving Amendola, una mostra fotografica di immagini inedite, provenienti dall'Iran, un modo per dare un contributo alla Giornata Internazionale dei bambini innocenti vittime di aggressioni, istituita dall'Onu nel 1982.
A Modena si parla di Cina con Fabio Massimo Parenti
Nell'appuntamento organizzato dall'Associazione Logos e Civiltà di Modena nello spazio Loving Amandola. Sabato, dalle ore 17,45, la presentazione del libro La Cina non si USA
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