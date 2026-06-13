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Cucina come arte per una 'Estate con gusto'

Cucina come arte per una 'Estate con gusto'

Presentato il programma estivo di iniziative enogastronomiche e culturali del Consorzio Modena a Tavola; primi appuntamenti il 14 e il 24 giugno

2 minuti di lettura
Il Consorzio Modena a Tavola presenta due rassegne estive che delizieranno gli appassionati di Cucina, Arti e Scrittura, col patrocinio del Comune di Modena e della Camera di Commercio di Modena e col contributo di BPER, Pregis e Il Mallo. Modena in Vetrina è partner nella promozione.

Si partirà con la rassegna “Assaggi d’autore”, una serie di appuntamenti settimanali in cui la Cucina sarà in connubio con la Letteratura e anche la Musica. La rassegna partirà domenica 14 giugno presso il Ristorante Anna (Strada Nazionale per Carpi Centro, 378, Loc. Ponte Alto), con la partecipazione degli Chef del ristorante Federico Villano e Nico Rossano che ospiteranno Lorenzo Rossetto Chef e patròn del Ristorante Fojonico. La “Musica” sarà interpretata da Francesco Coppola (Batteria), Luca dal Pozzo (Contrabbasso) e Onofrio Paciulli (Pianoforte), punteggiata dalle “Parole” di Ermanno Casari (Autore e Attore) e Luca Bonacini (Scrittore e Giornalista). La serata ha un costo di 35 euro e si prenota telefonando al numero 3393065992. Seguiranno poi altre serate della stessa rassegna con la presentazione di libri nelle date del 21 e 28 giugno, 5, 12, 19 e 26 luglio che vedranno la conduzione e la guida di Matteo Bortolotti Scrittore, sceneggiatore e divulgatore di
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parole.

L’altra rassegna in programma propone invece un omaggio alla Motor Valley, con una esperienza gastronomica poliedrica e dedicata e ispirata ai menu che Enzo Ferrari gradiva degustare nei locali che era solito frequentare. Le serate saranno condotte dal giornalista Luca Bonacini, che racconterà aneddoti e ricordi legati ai menu selezionati frutto di diversi anni di ricerca e interviste a testimoni, amici e collaboratori dell'Ingegner Enzo Ferrari e del suo Team.
I ristoranti coinvolti saranno Osteria Rossi con la prima serata che si terrà mercoledì 24 giugno, poi Trattoria Bianca, Ristorante Baia del Re e Ristorante Al Boschetto da Loris. Le prenotazioni potranno essere effettuate sul portale di VISIT MODENA nei prossimi giorni, dove sarà possibile anche visionare i menu e il dettaglio delle serate.

Altri appuntamenti della rassegna presso il ristorante Anna

21 giugno
Maurizio Garuti presenta Il caso Alinovi. Quando il cielo precipitò su Bologna.
28 giugno
Simona Cantelmi presenta L’odore del sonno.
12 luglio
Paolo Roversi presenta E così per non morire. La nuova indagine della profiler Gaia Virgili.
19 luglio
Fabio Rodda presenta Il respiro del faggio.
26 luglio
Barbara Baraldi presenta Vasco.
La rabbia giovane e dialoga anche su Gli omicidi dei tarocchi e Dylan Dog.

Nella foto, tavoli all'esterno dell'osteria Rossi, in piazza Roma a Modena
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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