Nel panorama pubblico italiano, dove la discussione sull’Unione Europea sembra essersi assottigliata fino a diventare un tabù, il nuovo libro di Gabriele Guzzi, Eurosuicidio: come l'Unione Europea ha soffocato l'Italia e come possiamo salvarci, riporta al centro del dibattito un tema che negli ultimi anni è stato quasi rimosso.
Il volume, ha il merito di riaprire una riflessione critica sulla costruzione dell’euro e sulle architetture istituzionali dell’UE, proprio mentre la crisi economica e sociale che attraversa il continente mostra crepe sempre più profonde.
Secondo Guzzi, l’assetto europeo nato tra anni ’90 e primi 2000 avrebbe progressivamente limitato la capacità dell’Italia di orientare le proprie politiche economiche, contribuendo a un indebolimento strutturale del Paese.
Una tesi che, nel contesto attuale, trova nuova risonanza: l’Europa affronta una fase segnata da stagnazione economica, disuguaglianze crescenti, arretramento democratico e dal rischio — evocato dall’autore — di un coinvolgimento in un conflitto europeo‑mondiale con la Russia.
Questi elementi, per Guzzi, rendono urgente una discussione pubblica che negli ultimi anni è stata spesso evitata o confinata ai margini.
A discutere il libro insieme a Guzzi Lanfranco Turci, già parlamentare e presidente della Regione, e Giovanni Martinelli del gruppo MVP.
Nella foto, Gabriele Guzzi
'Eurosuicidio: come l'Unione Europea ha soffocato l'Italia e come possiamo salvarci'
Incontro con l'autore Gabriele Guzzi al Parco Amendola. Con lui dialogheranno Lanfranco Turci e Giovanni Martinelli del gruppo MVP
Nel panorama pubblico italiano, dove la discussione sull’Unione Europea sembra essersi assottigliata fino a diventare un tabù, il nuovo libro di Gabriele Guzzi, Eurosuicidio: come l'Unione Europea ha soffocato l'Italia e come possiamo salvarci, riporta al centro del dibattito un tema che negli ultimi anni è stato quasi rimosso.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Carpi, l'ex sindaco Bellelli lascia la Regione: nuova vita dopo l'esilio imposto da Righi
Voto a Vignola, nella chat Pd la Muratori è già arresa: 'Siamo stati bocciati, col ballottaggio non si recupera così tanto'
Il 'sacrificio' di Massimo
Futuro Nazionale: in provincia di Modena, a due mesi dalla nascita 300 tesseratiArticoli Recenti
Mirandola: entra nel vivo il memorial Festival
Modena: celebrato il 212° anniversario dell'Arma
Sassuolo: lezioni 'di genere', tempesta politica al liceo Formiggini
Estate modenese, Mezzetti cambia passo: 'Basta rincorrere i grandi eventi, faremo vivere tutta la città, tutto l'anno'