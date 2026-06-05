Nel panorama pubblico italiano, dove la discussione sull’Unione Europea sembra essersi assottigliata fino a diventare un tabù, il nuovo libro di Gabriele Guzzi, Eurosuicidio: come l'Unione Europea ha soffocato l'Italia e come possiamo salvarci, riporta al centro del dibattito un tema che negli ultimi anni è stato quasi rimosso.

Il volume, ha il merito di riaprire una riflessione critica sulla costruzione dell’euro e sulle architetture istituzionali dell’UE, proprio mentre la crisi economica e sociale che attraversa il continente mostra crepe sempre più profonde.

Secondo Guzzi, l’assetto europeo nato tra anni ’90 e primi 2000 avrebbe progressivamente limitato la capacità dell’Italia di orientare le proprie politiche economiche, contribuendo a un indebolimento strutturale del Paese.

Una tesi che, nel contesto attuale, trova nuova risonanza: l’Europa affronta una fase segnata da stagnazione economica, disuguaglianze crescenti, arretramento democratico e dal rischio — evocato dall’autore — di un coinvolgimento in un conflitto europeo‑mondiale con la Russia.

Questi elementi, per Guzzi, rendono urgente una discussione pubblica che negli ultimi anni è stata spesso evitata o confinata ai margini.

A discutere il libro insieme a Guzzi Lanfranco Turci, già parlamentare e presidente della Regione, e Giovanni Martinelli del gruppo MVP.

Nella foto, Gabriele Guzzi

