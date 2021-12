Draghi, comunicazione sui vaccini sbagliata? 'Non credo'

'Non ritengo che la comunicazione' del governo sui vaccini sia stata sbagliata: 'era sulle conoscenze del momento e sulla base di questo l'affermazione (sulla efficacia, ndr.) era giusta. Non è mai stato detto che ci sarebbe stata immunità dopo la scadenza. Quello che è stato scoperto man mano è che l'efficacia delle seconde dosi declina più rapidamente e per certi tipi di vaccino anche più rapidamente. Per questo domani (nella Cabina di Regia, ndr.) si deciderà se ridurre la durata del green pass. Ma la comunicazione era appropriata e il vaccino è diventato un po' enfaticamente uno strumento di libertà. Il punto è che nell'attesa della terza dose bisogna fare i tamponi'. Lo ha detto il premier Mario Draghi nel corso della conferenza stampa di fine anno.Un'altra misura che la cabina di regia potrebbe prendere domani è quella dell'obbligo delle mascherine ffp2 all'aperto.Inoltre il presidente Draghi ha anticipato che 'L'obbligo vaccinale resta sempre sullo sfondo, non è mai stato escluso. Valutermo se estenderlo ad altre categorie, non so se sarò discusso domani ma specie se i dati continueranno a paggiorare, sarà in discussione in tempi brevissimi'