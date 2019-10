E Modena iscrive all'anagrafe gli stranieri richiedenti asilo

Modena

Il Comune diintende iscrivere all'anagrafe i cittadini stranieri richiedenti asilo e lo farà seguendo lo stesso percorso già intrapreso da altri Comuni, a cominciare da quello di Bologna: ossia, sulla base delle pronunce giudiziarie che riconoscono questo diritto nonostante il decreto sicurezza del 2018 lo neghi., assessora con delega ai Servizi demografici, rispondendo in Consiglio comunale all'interrogazione di Paola Aime, capogruppo dei Verdi. Nelle premesse la consigliera ha ricordato i provvedimenti di alcuni Tribunali (Firenze, Genova, Prato, Lecce e appunto Bologna) che hanno accolto i ricorsi dei richiedenti asilo e ordinato l'iscrizione all'anagrafe, segnalando che 'la condizione di un richiedente asilo non può essere mai assimilata a quella di una persona irregolarmente soggiornante'.In attesa dunque di una modifica del Decreto sicurezza ('Auspichiamo che il nuovo Governo modifichi presto quelle norme', evidenzia Ferrari) e di eventuali sentenze della Corte costituzionale, visto che sono diversi i ricorsi proprio su questo aspetto,seguirà 'la strada intrapresa dagli altri Comuni, visto che le sentenze già pronunciate dai diversi Tribunali hanno efficacia solo tra le parti, i soggetti direttamente interessati (ricorrenti e Comune), e non possono essere applicate per analogia, automaticamente, da altri enti'. Fino a settembre anon erano ancora stati presentati ricorsi ma ora sono gia' tre quelli per i quali e' stato avviato l'iter giudiziario, mentre in questi giorni il Tribunale ha deciso in senso favorevole al ricorrente su di un caso relativo al Comune di Vignola.