E' morto il consigliere regionale Pd Massimo Iotti: aveva 59 anni

Lutto nella politica emiliano-romagnola. E' morto oggi Massimo Iotti, consigliere regionale in Emilia Romagna del Partito democratico. Iotti aveva 59 anni da più di un anno combatteva contro una grave malattia. Laurea in architettura era stato sindaco di Sorbolo, nel parmense, dal 1995 al 2004 ed era consigliere regionale dal 2014.'Una notizia inaspettata e che mai e poi mai avrei voluto ricevere - afferma la presidente dell'Assemblea Emma Petitti -. Un uomo appassionato, cordiale, coraggioso, sempre gentile e corretto. Una bella persona. Aveva ancora tante cose da dire e da fare. Attraverso l'attività in Aula ho avuto modo di apprezzare e conoscere la sua determinazione, il suo impegno per il territorio, la sua voglia di cambiare le cose in meglio. La sua morte lascia un vuoto incolmabile in tutti noi che abbiamo avuto la fortuna di incontrarlo. Lo ricorderemo con grande affetto'.'Una notizia tremenda. Massimo era una persona estremamente preparata e generosa. Bastava conoscerlo per apprezzarne il lavoro, puntuale e rigoroso - afferma il presidente della Regione Bonaccini -. Guardava al bene comune, sempre attento nel prestare ascolto al territorio, ai cittadini e alla sua comunità. Accompagnava la sua disponibilità con una cortesia e una capacità di dialogo e confronto fuori dal comune'.'Ci siamo scontrati diverse volte negli anni passati ma in te ho sempre trovato una persona pronta a mettersi in gioco per i propri ideali e le proprie idee - afferma il consigliere regionale Lega Matteo Rancan -. Mi torna in mente quando ci trovammo per caso nello stesso palchetto alla prima del Festival Verdi di Parma. Una bella serata passata tra musica, cultura e risate. Un abbraccio ai tuoi cari da parte di tutto il Gruppo Regionale Lega Emilia e Romagna, non ti dimenticheremo'.