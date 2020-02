E' ufficiale, la Borgonzoni non mantiene la promessa e resta a Roma

Tra una settimana si terrà la prima seduta dell'Assemblea legislativa regionale dell'Emilia-Romagna, dopo la vittoria di Stefano Bonaccini alle elezioni del 26 gennaio. Ma la sua sfidante della Lega, Lucia Borgonzoni, ancora non ha chiarito se resterà in Senato o diventerà consigliera emiliano-romagnola, come aveva promesso.A usare una parola definitiva sul tema è Salvini oggi a Casalecchio, in occasione della visita al distaccamento della Polastrada di via Bazzanese. 'Io le ho detto cosa serve a me, a me Lucia serve a Roma'.Continua il leader leghista: 'Lucia delude gli elettori emiliano-romagnoli perchè aveva promesso di restare qui? In Consiglio regionale rimangono 15 consiglieri, donne e uomini della Lega che saranno sentinelle. Lucia vorrebbe stare qui, io sono brutto, cattivo ed egoista, e quindi chiedo alle persone di darmi una mano laddove mi serve'.