Elezioni Vignola: esperienza e giovani, il mix di Forza Italia

Esperienza amministrativa e di governo, quella degli ex amministratori come l'attuale assessore Alberto Frontini, capolista, ed entusiasmo, quello in forza ai giovani. Tanti quelli presenti alla presentazione dei nomi della lista di Forza Italia a sostegno della candidatura a sindaco di Angelo Pasini, appoggiato da 5 liste di centro destra. Tre facenti riferimento ai partiti 'tradizionali' (Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia) e due liste civiche. 'La città in questi anni è cambiata in meglio ed il centro destra che ha vinto le elezioni e strappato la città all'egemonia del centro sinistra ha dimostrato grande capacità di governo che merita di continuare nell'interesse della città' - ha affermatonel corso della presentazione a Vignola insieme al Consigliere regionale del partito Valentina Castaldini. 'I nostri avversari ci temono e stanno conducendo una battaglia molto dura, ma noi abbiamo solo l'interesse a portare avanti il percorso avviato, puntando sull'esperienza ed il lavoro svolto in questi anni' - ha affermatoche oltre ad assere assessore è coordinatore del partito a Vignola. Comune guidato ora dall'ex vicesindaco Angelo Pasini, ora sindaco Vicario e candidato, al posto di Simone Pelloni, obbligato dalla legge a dimettersi dall'incarico dopo l'elezione a consigliere regionale. 'Abbiamo candidati amministratori che hanno dimostrato di sapere governare e tanti giovani che rappresentano un segnale importante. Questa è la cifra ed il contributo che Forza Italia porta in queste elezioni' - ha sottolineato il consigliere regionale'Noi siamo uniti, e la coalizione che mi sostiene è forte e compatta soprattutto nei principi che condividiamo. E' una coalizione vera amalgamata. I nostri avversari non possono dire lo stesso della coalizione di centro sinistra'Di seguito la lista completa di Forza Utalia a sostegno del candidato sindaco Angelo PasiniLista VignolaAlberto FRONTINIFranca MASSAGiancarlo CECIMoira STEFANIMattia BALESTRAZZIMartina DE MARIADushuku GAZNIRAntonietta RESTINOGiorgio ZAGNISusanna RINCOGiovanni NICOLIIlaria NALDIGianni MALAGOLIDario DE ROSAIrene BORTOLAMASIAlessio GALAVOTTI