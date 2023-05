Emergenza rifiuti a Modena, il Pd: 'Potenziare spazzino di quartiere'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













«Gli abbandoni e il decoro urbano – dichiara il capogruppo Pd e primo firmatario della mozione, Antonio Carpentieri – sono il principale problema di questo momento di transizione dal vecchio al nuovo servizio. Il servizio dello 'spazzino di quartiere', già attivato in centro storico, è molto apprezzato.Chiediamo perciò a Hera di potenziarlo in tutti i Quartieri e nelle frazioni. Servono più squadre operative in giro per la città per pulire ma anche per accertare i comportamenti scorretti. Vogliamo essere vicino ai cittadini modenesi che sono alle prese con un radicale cambio di abitudini e che vogliono giustamente non dover subire il comportamento di una minoranza scorretta che scarica sulla collettività il costo degli abbandoni che ben prima del nuovo sistema cubavano tra i 300 ed i 400mila euro all'anno. Assieme a noi anche Hera deve essere vicina ai cittadini».La mozione è intitolata “Sanzioni – richiami - informazione sull’abbandono dei rifiuti per agevolare la transizione verso il nuovo sistema di raccolta per punire l’illegalità e potenziamento del progetto 'spazzino di quartiere'”. Oltre alla proposta operativa sul servizio degli spazzini di quartiere, la mozione di maggioranza chiede anche al Sindaco e alla Giunta di attivarsi in materia di sanzioni e avvertimenti.

Nello specifico chiede di “continuare a sollecitare, anche in sede di Consiglio Locale, l’attività di controllo e di sanzione che Atersir è chiamato a fare nei confronti del gestore Hera per il rispetto del contratto di servizio e degli standard di qualità con particolare riferimento all’anno 2023, al sistema delle sanzioni e alla trasformazione del sistema in corso”. In più auspica di “rafforzare le attività di 'richiamo e informazione' verso le utenze domestiche e non domestiche che attuano comportamenti non conformi al sistema di raccolta al fine di supportarli nel cambiamento e, fatto ciò, implementare anche le attività di controllo e accertamento sul territorio con tutto il personale ed i soggetti convenzionati e autorizzati, al fine di punire rilevare e sanzionare direttamente le situazioni conclamate di comportamenti scorretti”.