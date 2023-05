Emilia Romagna, Bonaccini in missione a Buenos Aires

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Obiettivi della missione (di tre giorni): incontri con rappresentanti delle istituzioni nazionali e locali, l’Ambasciata d’Italia, ICE, Camera di Commercio Italiana, Unione Industriale Argentina e diverse imprese emiliano-romagnole presenti nel Paese, per rafforzare gli scambi commerciali (l’Emilia-Romagna vanta il 15% del totale dell’export italiano verso l’Argentina). Promozione dell’ecosistema e opportunità della legge regionale sull’attrattività di talenti rivolte a studenti laureandi, laureati o professionisti interessato a trasferirsi in Emilia-Romagna per motivi di studio, ricerca o lavoro. Rafforzamento della collaborazione tra Università, (partecipano infatti alla missione anche il Magnifico Rettore dell’Università di Bologna, Giovanni Molari e docenti delle Università di Bologna, Modena e Reggio Emilia, Parma). Peraltro l’Alma Mater di Bologna è l’unica Università italiana ad avere una sede all’estero, proprio a Buenos Aires.E dal 2019 è attivato un master congiunto in politiche e gestione di servizi per la salute - scrive Bonaccini -. E ancora, riformulare protocollo di collaborazione tra l’Emilia-Romagna e la Provincia di Buenos Aires e incontrare i rappresentanti delle associazioni degli emiliano-romagnoli che vivono in Argentina, assieme a Marco Fabbri e Marilina Bertoncini, Presidente e Vicepresidente della Consulta regionale degli emiliano-romagnoli nel mondo'.'In Argentina è presente la più grande comunità italiana nel mondo. Continuiamo ad irrobustire le relazioni internazionali, per aumentare le opportunità per imprese e università dell’Emilia-Romagna, oltre che per promuovere le nostre eccellenze per attrarre chi voglia venire a lavorare, studiare, visitare la nostra regione'.