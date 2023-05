Emilia Romagna, ecco i primi gruppi territoriali Movimento 5 Stelle

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Finora il Movimento 5 Stelle ha scontato un gap organizzativo che è stato evidente soprattutto nei territori, dove sono mancati presidi e punti di riferimento ufficiali per i cittadini. Con il completamento della nostra riorganizzazione e con la nascita dei gruppi territoriali colmiamo questa distanza con i partiti tradizionali, ma nei confronti dei cittadini che avranno la possibilità di diventare direttamente e senza intermediazioni parte integrante del nostro procedimento decisionale'. Così in una nota i coordinatori del Movimento 5 Stelle per l’Emilia Romagna, Marco Croatti e Gabriele Lanzi.'I gruppi territoriali saranno delle articolazioni periferiche in grado di recepire istanze, costruire proposte, favorire il confronto e l’ascolto dei bisogni della comunità di riferimento, concretizzando la nostra idea di “cittadinanza attiva” nell’ottica della democrazia diretta. Siamo lieti pertanto di annunciare la costituzione, per quanto riguarda l’Emilia-Romagna, la nascita di un gruppo territoriale per ciascuna delle province di Bologna, Rimini, Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza. Desideriamo ringraziare i coordinatori provinciali Michela Montevecchi, Mariano Gennari, Massimo Bonora, Elena Mazzoni, Simone Guernelli, Fabio Magistrati per l’apporto fornito finora e per il grande contributo che siamo certi daranno per massimizzare la funzione di queste nuove assemblee. Annunciamo anche che si trova in fase avanzata di definizione anche il procedimento di costituzione dei gruppi territoriali delle restanti province di Ferrara, Forlì-Cesena e Ravenna, in leggero ritardo a causa dei tragici avvenimenti delle ultime settimane - chiudono Croatti e Lanzi -. Quel che è certo è che il Movimento 5 Stelle è più vivo che mai pronto a fare la propria parte per dare risposte ai cittadini e per combattere la preoccupante disaffezione nei confronti della politica'.