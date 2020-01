Emilia Romagna, si vota fino alle 23: alle urne 3,5 milioni di elettori

3 milioni e 515mila e 539 cittadini. E' questo il numero di emiliano-romagnoli chiamati oggi alle urne per la scelta del nuovo presidente della Regione: 1.707.781 uomini e 1.807.758 donne. In provincia di Modena gli elettori sono 542mila divisi in 704 sezioni: solo in città 140.214.

Ciascun elettore può votare a favore solo di una lista tracciando un segno sul contrassegno; in tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato presidente della Giunta regionale a essa collegato; votare solo per un candidato alla carica di presidente della Giunta regionale tracciando un segno sul relativo rettangolo; votare per un candidato alla carica di presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste e votare disgiuntamente per un candidato alla carica di presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle altre liste a esso non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.

L'elettore può esprimere nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza per un candidato a consigliere regionale, scrivendo il cognome (o il cognome e nome) del candidato o dei due candidati compresi nella stessa lista.

I sette candidati presidente sono Marta Collot, Lucia Borgonzoni, Simone Benini, Laura Bergamini, Stefano Bonaccini, Domenico Battaglia e Stefano Lugli.