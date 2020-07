Ert, l'ex sindaco di Modena Giuliano Barbolini confermato presidente

Tutto come previsto. Dopo la conferma di Muzzarelli del nome dell'ex sindaco di Modena Giuliano Barbolini in Ert, oggi il Consiglio generale di Emilia Romagna Teatro Fondazione ha deliberato all’unanimità la nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori per il periodo 2020-2024. Il Teatro Nazionale dell’Emilia-Romagna rimane presieduto, sempre con voto unanime, da Giuliano Barbolini, confermato alla presidenza e a guida del nuovo cda, composto dai consiglieri: Mauro Casadei Turroni Monti, Irene Enriques, Remo Mezzetti, Anna Maria Quarzi, Maria Grazia Scacchetti e Joan Subirats. Confermati anche i componenti del collegio dei revisori, costituito da Paolo Mezzogori con funzione di presidente, Pietro Speranzoni e Silvia Vicini come membri effettivi. Come da normativa in vigore, non sono previsti compensi per il consiglio di amministrazione, la cui partecipazione è a carattere onorifico.