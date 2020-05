Nomine Modena, tutto come previsto: ecco il trionfo degli ex

Tutto come previsto, un vero e proprio trionfo di ex. Francesco Ori (ex assessore provinciale) viene confermato nell’incarico di amministratore unico della società consortile Formodena che ricopre dall’ottobre dello scorso anno e Giuliano Barbolini (ex sindaco) al consiglio generale di Emilia-Romagna Teatro Fondazione. Lo ha annunciato il sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli al Consiglio comunale nella seduta di oggi.

Nel cda della Fondazione Scuola interregionale di Polizia locale è stato confermato Mauro Famigli (attuale presidente ed ex comandante della municipale nonchè marito della attuale comandante Valeria Meloncelli). Nel consiglio di amministrazione della Fondazione Villa Emma è stato nominato Ivan Sciapeconi. I tre componenti designati nell’Assemblea della Fondazione Mario del Monte i candidati sono Massimo Baldini, Roberto Guerzoni (attuale presidente ex deputato Ds e padre del capo di gabinetto di Muzzarelli Giulio Guerzoni), Mara Masini (ex consigliere comunale Ds). Per il consiglio d’amministrazione della Fondazione Campori Stanga la scelta è caduta su Matilde Palmieri.