Nomine di Muzzarelli a Fondazioni e ForModena, la carica degli ex

Si svolgono lunedì 27 aprile le audizioni dei candidati ai consigli di amministrazione di quattro Fondazioni e al ruolo di amministratore unico della società consortile Formodena – Formazione professionale per i territori modenesi che hanno presentato la domanda al Comune per le nomine di competenza del sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli. Gli incarichi sono a titolo gratuito a parte quello per Formodena per il quale l’assemblea dei soci potrà deliberare un compenso, oggi di 8mila euro.

Per Formodena sono state presentate due candidature: Elena Oliva e Francesco Ori (attuale presidente ed ex assessore provinciale).

Anche per la Fondazione Scuola interregionale di Polizia locale sono state presentate due candidature per la nomina di un componente del consiglio di amministrazione: Mauro Famigli (attuale presidente ed ex comandante della municipale nonchè marito della attuale comandante Valeria Meloncelli) e Federico Marassi.

Sono quattro invece le candidature per la designazione di un candidato per il consiglio generale di Emilia-Romagna Teatro Fondazione – Teatro stabile pubblico regionale per nomina di un componente del cda: Giuliano Barbolini (attuale presidente, ex senatore Ds ed ex sindaco di Modena), Giuseppe Guberti, Alessandro Maggi, Chiara Pederzini (oggi responsabile sviluppo sostenibile Legacoop).

Per il consiglio di amministrazione della Fondazione Villa Emma è stata presentata un’unica candidatura: Iva Sciapeconi.

Per la nomina di tre componenti dell’Assemblea della Fondazione Mario del Monte i candidati sono tre: Massimo Baldini, Roberto Guerzoni (attuale presidente ex deputato Ds e padre del capo di gabinetto di Muzzarelli Giulio Guerzoni), Mara Masini (ex consigliere comunale Ds).