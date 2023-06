Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Già nel 2021 abbiamo presentato il problema e purtroppo dobbiamo constatare che la realtà è rimasta invariata: la via della Manifattura è sporca, oltre ad essere ritrovo di baby gang e piccoli spacciatori; inoltre sporcizia, immondizia e segni di bivacchi continuano a far da cornice ad una zona già in sofferenza e queste problematiche purtroppo ormai sono divenute endemiche - aggiunge Pulitanò -. Infatti, viale Crispi e la zona della stazione dei treni soffrono da molto tempo l’abbandono da parte dell’amministrazione comunale che, o per incapacità, o per mancanza di volontà, non riesce a risolvere il problema. Siamo stanchi di una sinistra che a parole chiede al Governo nazionale di intervenire quando sul territorio lascia che degrado e insicurezza dilaghino indisturbati'.