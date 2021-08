Festival col Green Pass, ma il Comune fa una mostra su libertà Lgbt

'Sono tanti i colori della libertà, così come sono diversi gli ambiti in cui la libertà si può declinare. Il rosso indica l’uguaglianza e la non discriminazione, l’arancione la famiglia, il giallo i crimini e l’incitazione all’odio, il verde il riconoscimento giuridico di genere e integrità fisica, il turchese lo spazio per la società civile, l’indaco il diritto di asilo. È caratterizzata proprio da totem e pannelli colorati la mostra “EULGBTIQ”, dedicata all’Unione europea come zona di libertà o freedom zone, che sarà allestita in Galleria Europa, in piazza Grande a Modena, tra venerdì 17 e domenica 19 settembre, durante il Festivalfilosofia dedicato, appunto, alla libertà'. Ad annunciare l'iniziativa in una nota è il Comune di Modena. Ricordiamo che quest'anno per accedere al Festival della Filosofia sulla Libertà occorrerà avere il Green Pass e che quindi i non possessori non potranno avere appunto la libertà di seguire le lezioni sulla libertà.'L’iniziativa nasce con la decisione dell’11 marzo di quest’anno del Parlamento europeo che dichiara la Ue “zona di libertà LGBTIQ” sottolineando come l’Unione europea di adoperi per combattere l’omofobia e la discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale, dell’identità di genere e delle caratteristiche sessuali, e mira a garantire che i diritti delle persone LGBTIQ siano tutelati in tutto il territorio dell’Unione. “Costruiamo un’Unione in cui ognuno sia libero di essere sé stesso”, è lo slogan che accompagna l’allestimento - continua la nota del Comune -. In mostra, grazie a pannelli illustrativi e video a cui accedere con QRcode, ci sono quindi le azioni dell’Ue che hanno l’obiettivo di combattere le discriminazioni sui diversi temi come, per esempio, l’istruzione, l’occupazione, la salute, la libera circolazione delle persone, l’asilo e i reati generati dall’odio. La mostra è curata dal Centro Europe Direct del Comune di Modena e dalla Fondazione Giacomo Brodolini in collaborazione con la Rappresentanza a Milano della Commissione europea'.