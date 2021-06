Finale, ecco il candidato Poletti (Cna). Pd (alla fine) sarà con lui

“A mio giudizio il profilo del candidato sindaco di Finale Emilia per il centro sinistra e per la società civile deve avere le caratteristiche di unire ed aggregare. Il progetto sul quale stiamo lavorando è un progetto inclusivo che vuole dare unitarietà alle diverse sensibilità politiche presenti nella nostra società, che condividono il comune obiettivo di accrescere la qualità di governo della nostra comunità dopo 5 anni di esperienza dell’attuale giunta”. Così Marco Poletti ha presentato questa mattina a Finale la propria candidatura a sindaco. “Ritengo che, se vogliamo dare a Finale Emilia – ha detto Poletti - il ruolo che merita sia a livello istituzionale che nella società, per risolvere i molteplici problemi aperti, come quello della ricostruzione, ma non solo, dobbiamo mettere in campo le persone che sono disponibili non solo a metterci la passione, sicuramente il motore di ogni attività, ma abbiano in comune la competenza, caratteristica che si acquisisce sia con l’impegno professionale che con l’impegno politico, nel sociale e nel volontariato. L’obiettivo quello di costruire, insieme al Pd, un’ampia alleanza Civica e trasversale per Finale Emilia”.Insomma, nonostante le resistenze dimostrate negli ultimi giorni ( col comunicato ufficiale nel quale non veniva neppure citato ), il Pd alla fine sosterrà la candidatura di Marco Poletti, come dimostra la presenza alla conferenza stampa della consigliere regionale Palma Costi.Un sostegno scontato da parte del Pd, salvo sorprese dell'ultimo momento legate alla ancora possibile, anche se smentita ripetutamente, candidatura dell'ex sindaco Raimondo Soragni (assente questa mattina).“Le liste che sosterranno la mia candidatura, pur provenendo da aree politiche diverse, hanno in comune una caratteristica fondante: il desiderio di andare oltre i tatticismi e i giochi di potere, per realizzare un comune programma elettorale che parta da una stessa visione sulle cose da fare e sulle soluzioni da mettere in campo, che sia proiettato su una visione d’insieme, e che porti Finale oltre l’isolamento e la chiusura che hanno caratterizzato l’operato dell’attuale amministrazione di destra. Più incontro persone – prosegue Poletti - più mi rendo conto che esistono enormi potenzialità, che le idee ci sono ed anche la volontà di cambiare; l’esperienza fatta nel laboratorio Cantiere 2030 è stata significativa sia rispetto alla capacità di approfondimento degli argomenti sia per la individuazione di persone nuove da mettere in campo”.Marco Poletti, 67 anni, è un uomo Cna. Oggi è responsabile provinciale di Cna Turismo Modena e responsabile marketing di Essequattro consulting, società del sistema Cna per la consulenza alle forme aggregate come consorzi e gallerie commerciali.