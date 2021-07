'Fuori si balla ovunque, apriamo le disco con green pass'

Nonostante i dati confermino grandi quantità di positivi tra i vaccinati e che i vaccini stanno per lo più difendendo dai sintomi gravi del contagio, Stefano Bonaccini, Presidente della Regione punta tutto sul vaccinazione per lui 'unica arma per fermare definitivamente il contagio' per sdoganare ancora una volta l'apertura delle discoteche. L'ultimo tabù è crollato oggi con il via libera dato dal presidente della regione all'apertura delle disco con accesso condizionato al possesso del green pass. Dopo il via libera alla Notte Rosa alla Regione mancava di fatto questo ultimo tassello nell'elenco delle riaperture per tornare alle condizioni della scorsa estate. Cornice ideale anche per la presentazione delle sue puntuali produzioni editoriali. L'ultimo libro del presidente è da settimane in primo piano sugli scaffali della Feltrinelli e oggetto di presentazioni programmate in diverse feste dell'Unità.Bonaccini punta tutto sul vaccino come difesa rispetto alle conseguenze più gravi dei contagi che i numeri di questi giorni continuano a confermare. Anche tra i vaccinati. Ma nel merito, specifica: 'Non dobbiamo dimenticare ciò che successo la scorsa estate, seguita poi dalla seconda e dalla terza ondata della pandemia ma adesso abbiamo i vaccini e una campagna di somministrazioni in pieno svolgimento da completare, ma la variante Delta non ci deve fare abbassare la guardia'.Una premessa per arrivare ad abbattare l'ultimo baluardo, quello del No al ballo e al si al divertimento in pista, condizionato all'essersi sottoposti al vaccino. Una premessa che forse di per sé non sarebbe stata sufficiente per motivare il si al ballo. Ed ecco che Bonaccini aggiunge una motivazione alquanto curiosa: 'Bisogna prendere atto che al di fuori dei locali, ora chiusi, si balla ovunque, in maniera non regolata e con assembramenti molto pericolosi. Meglio quindi farlo in maniera controllata: per questo chiediamo di aprire le discoteche permettendo l’accesso ai soli possessori di green pass e nel rispetto di protocolli condivisi. Insistendo insieme sulla necessità per tutti di vaccinarsi, la sola vera arma per fermare definitivamente il contagio”.