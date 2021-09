Green Pass obbligatorio per 23 milioni di lavoratori: passa il Decreto

Dal 15 ottobre green pass obbligatorio su tutti i posti di lavoro pubblici e privati: parliamo di 23 milioni di lavoratori. L'obbligo di certificato è esteso anche a chi opera nelle associazioni di volontariato. L'ufficialità è appena arrivata dai ministri Roberto Speranza, Renato Brunetta e Mariastella Gelmini. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto all’unanimità. Prevista la sospensione immediata dal lavoro per i lavoratori privati.'I lavoratori senza Green Pass al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono sospesi dalla prestazione lavorativa ma con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato' - si legge nel decreto. Tutto questo non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.Previste sanzioni amministrative da 600 a 1.500 euro.La durata di validità del tampone sarà di 72 ore per i test molecolari e di quarantotto ore dall’esecuzione del test antigenico rapido.