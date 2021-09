Green pass obbligatorio per lavorare: Italia sarebbe unica in Europa

Il Governo è a un passo dall'imporre il Green Pass a tutti i lavoratori dei settori pubblici e privati. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà nell’Aula del Senato ha posto infatti la fiducia sull’approvazione del dl covid-green pass.Nessun Paese in Europa prevede una misura simile.Subito dopo l’annuncio, la presidente del Senato Elisabetta Casellati ha sospeso l’Aula e convocato la conferenza dei Capigruppo. Stando alle intenzioni del Governo, il decreto dovrebbe entrare in vigore entro metà ottobre. La presidenza del Consiglio, intanto, rende noto che i leader di Cgil, Cisl e Uil Landini, Sbarra e Bombardieri sono convocati dal presidente Mario Draghi alle 16.30 di questo pomeriggio a Palazzo Chigi.“Il governo è pronto ad accelerare sul green pass, abbiamo intrapreso una strada chiara, il Consiglio dei ministri di domani sarà sicuramente un momento importante. Si va verso l’obbligo del certificato verde non solo per i lavoratori del pubblico impiego ma anche per quelli del settore privato. Solo vaccinando la stragrande maggioranza della popolazione possiamo contenere i contagi. Il vaccino è l’unica arma che abbiamo contro il Covid” - ha ha detto Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, ai microfoni di Radio Rai.