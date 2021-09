Green pass, paradosso durata: 6 mesi per i guariti, 12 per i vaccinati

Per coloro che hanno completato il cilco vaccinale e per i guariti che hanno fatto una sola dose il green pass dura 12 mesi invece di nove, mentre rimane di sei mesi la durata del green pass per i guariti dal Covid i quali non si sono vaccinati. E' questo uno dei principali paradossi nel testo del decreto convertito in legge ieri in via definitiva dal Senato con i voti della Lega (la Fiducia posta dal governo ha ottenuto 189 voti favorevoli, 32 contrari e 2 astenuti).Insomma per il Governo se si è guariti dal Covid si ha una protezione di 6 mesi, se ci si vaccina di 12 mesi. Una scelta del tutto arbitraria dal momento che la scienza si divide sulla maggiore o minore protezione dei guariti rispetto ai vaccinati (il professor Luca Guidotti del San Raffaele di Milano ad esempio sostiene che la guarigione sia una garanzia maggiore, altri più di recente il contrario).Il tutto senza dimenticare che - come annunciato dal premier israeliano nelle settimane scorse - la copertura dopo due dosi durerebbe appena 5 mesi