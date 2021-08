Premier israeliano: 'Protezione vaccino dura 5 mesi da seconda dose'

'Il terzo vaccino ci protegge e può prevenire danni alla salute e ai mezzi di sussistenza. Se sono trascorsi cinque mesi dal secondo vaccino, non sei protetto. Fatti vaccinare subito'. Così, in un tweet di poche ore fa (), il premier di Israele Naftali Bennet ha commentato i dati sull’efficacia del vaccino somministrato sinora in Israele.In Israele è stato somministrato solo il siero Pfizer, quello più utilizzato anche in Italia e si sono vaccinati con vaccinazione completa il 60% dei cittadini. Ieri vi sono stati 55 decessi e oltre 5mila nuovi casi con un trend del tutto paragonabile a quello pre-vaccinazione ().