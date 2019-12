Grillo: 'M5S diverso dalle sardine, ma loro non sbagliano'

Le sardine sono un “movimento igienico sanitario e vogliono un pò di pulizia, non è sbagliato. Non vogliono rifare la società, vogliono igienizzarla. Questo è un movimento che non ricorda il Movimento dell’origine, è un movimento che ha capito che in Italia ci sono troppi che vivono in un mondo di rugbisti, nel fango, sporchi, violenti e vogliono fare i tennisti”. Lo dice Beppe Grillo, lasciando ieri il tempio di Adriano prima di dirigersi a Palazzo Madama per partecipare a una riunione con i senatori M5s.

Il comico genovese indossava una mascherina medica e incrociando le telecamere che lo stavano aspettando ha detto: 'La mascherina è per proteggermi da voi giornalisti, dai vostri virus. Con quei microfoni siete pieni di batteri”.