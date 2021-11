Gualtieri (Reggio Emilia): al cimitero si entra solo col Green Pass

Obbligo di Green Pass per accedere al cimitero durante le giornate di Ognissanti e dei Defunti. L'incredibile decisione è stata presa dal sindaco del Comune reggiano di Gualtieri, Renzo Bergamini.In base al decreto non erano previste verifiche all'ingresso, ma polizia locale o forze dell'ordine potevano a campione controllare le persone che entravano per far visita ai cari defunti.'Green pass pure al cimitero: la scemenza autoritaria supera la realtà - attacca Andrea Nanetti, presidente circolo Fdi di Correggio -. Credevo fosse uno scherzo, invece controllando, quest’ordinanza dall’amministrazione Pd di Gualtieri c’è davvero. Non mi riferisco alle limitazioni adottate in paese, bensì solo a questa “cimiteriale”. Sfido chiunque, sia ancora ancora capace di ragionare, a dimostrarmi il senso di questa scemenza. Stiamo esagerando. È tempo di avere il coraggio di dirlo. Già un lasciapassare all’aria aperta senza assembramenti, è palesemente discriminatorio, anticostituzionale e scientificamente senza senso. Poi dato che in quel piccolo cimitero non risultano assembramenti (o rave party), munirsi del pass pure tra le tombe è un imposizione macabra e ansiogena. Fratelli d’Italia non è contraria ai vaccini, anzi. Ma é contro il lasciapassare governativo senza reale valenza sanitaria'.