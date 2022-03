Guerra in Ucraina, Zelensky in copertina su Vanity fair

'In meno di una settimana, l’impresa di un uomo e della sua nazione hanno portato fiumi di persone nelle piazze del mondo, hanno infiammato i social network e hanno messo sotto gli occhi di tutti gli interrogativi suscitati dalle politiche di Vladimir Putin'. Così in un editoriale del direttore Simone Marchetti viene descritto Volodymyr Zelensky, presidente dell’Ucraina. A Zelensky Vanity fair dedica la copertina dell'ultimo numero. Un primissimo piano del presidente ucraino e il titolo 'Il volto della resistenza'.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.