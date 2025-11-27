Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Fermata Frecciarossa, Salvini chiede di salvare Parma e Piacenza e dimentica Modena

Mezzetti: 'Atteggiamento fortemente vessatorio nei confronti di Modena. Dopo la Complanarina un altro esempio di disinteresse totale per questo territorio'

'Il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha incontrato oggi pomeriggio l’AD di FS Stefano Antonio Donnarumma e l'AD di Trenitalia Gianpiero Strisciuglio per fare il punto sulle fermate del Frecciarossa a Parma e Piacenza che dovrebbero essere soppresse dal 14 dicembre'. Così, in una nota, con tanto di foto il Mit. 'Il Ministro, a seguito delle numerose richieste dei rappresentanti del territorio, degli amministratori locali e delle imprese, ha chiesto ai due AD di fare un'attenta analisi dei costi, del reale utilizzo della tratta e di evitare che dal 14 dicembre vengano sospese le fermate.  Vista l'importanza della fermata per i territori il Ministro ha chiesto, infine, di avere una risposta entro la mattina di domani, che si augura essere positiva'.

Nella nota il ministero non fa cenno alla fermata di Modena, essa pure soppressa. Una 'dimenticanza' che fa saltare sulla sedia il sindaco Massimo Mezzetti.

'In relazione al comunicato stampa del MIT dove si parla del mantenimento delle sole fermate di Parma e Piacenza come richiesta del ministro Salvini nell'incontro di oggi con i vertici di Trenitalia vorrei sperare che si tratti di un'incomprensione. Viceversa si confermerebbe un atteggiamento fortemente vessatorio nei confronti di Modena. Dopo la Complanarina un altro esempio di disinteresse totale per questo territorio - afferma Mezzetti -. La Regione Emilia-Romagna ha chiesto con una lettera ufficiale di mantenere tutte e tre le fermate del Frecciarossa e il Ministro si informa solo per due delle tre città? Spero in una smentita di questa notizia'.

Un progetto fotografico per riflettere sulla pena di morte. Solomita e Montebugnoli insieme

Addio fermata serale Frecciarossa a Piacenza, Parma e Modena: De Pascale scrive a Salvini

Taglio Frecciarossa a Modena: 'Ennesima decisione che danneggia la nostra città'

Modena, doccia gelata dal Mit: 'Complanarina ferma per colpa di Autostrade, mancano 82 milioni'

Modena dice addio alla fermata dell’unico Frecciarossa in rientro da Roma

Spostamento automedica da Vignola a Pozza di Maranello: 'Dilettanti allo sbaraglio'

Modena, il presidente della Corte dei Conti che ha stroncato l'accordo Aimag-Hera incontra i sindaci

'Ritorno dei cassonetti a Modena, la Priolo ammette che vi potranno essere aumenti'

Modena, dall'Ausl incentivi ai medici di base per prescrivere meno esami

Risarcimenti alluvione Nonantola, appello Forza Italia: 'Fino al 5 dicembre spazio per cause e diffide'

Allarme agromafie: ecco come con il compost i criminali si avvicinano e conquistano le aziende

Una rete civica per salvare il Servizio Sanitario Nazionale

