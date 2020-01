Hussein: 'La Lega dice falsità, nessun bar con Salvini boicottato'

'In queste ore stiamo leggendo su alcune testate giornalistiche e da esponenti della Lega, che le sardine stiano boicottando il bar che domani ospiterà il comizio di Salvini a Modena, imbrattando muri e impedendo di fare il suo comizio. Tutto ciò è ovviamente falso! Nessuno dell'organizzazione ha mandato tali direttive. In più, sui social solo una persona ha manifestato la sua volontà di boicottare il locale. La lega è talmente spaventata dal nostro movimento che cerca di fermarci divulgando notizie false!'tra gli organizzatori della partecipata manifestazione di Piazza Grande e, nei giorni successivi, sul palco dell'avvio della presentazione, a Modena, della campagna elettorale didal quale lanciò l'invito a votare per il centro sinistra e contro Salvini, ha risposto agli esponenti della Lega che, su La Pressa e sulla pagina FB, avevano segnalato possibili iniziative di boicotaggio da parte delle Sardine, ai locali ed esercizi commerciali toccati dal passaggio di Matteo Salvini a Modena.'Le sardine non sono e non saranno mai questo' - risponde Hussein su la pagina de La Pressa intervenendo nel dibattito a base di post. 'Abbiamo sempre manifestato in maniera pacifica e senza impedire a nessuno di svolgere le proprie attività in maniera regolare. Rinnovo l'invito a partecipare alla manifestazione di domani (oggi ndr), a Finale Emilia alle ore 19:00 e ringraziamo il candidato regionale della Lega per aver pubblicizzato l'evento'.