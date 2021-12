Il Giappone conferma: 'Omicron più contagiosa ma sintomi più lievi'

Secondo l’Istituto nazionale del Giappone per le malattie infettive, “le persone infette dalla variante omicron del coronavirus mostrano la tendenza a manifestare sintomi lievi o assenti, sebbene l’infettività della variante sia più forte di quella della variante delta, che sta rapidamente rimpiazzando dovunque”.“Il rischio che le persone sviluppino sintomi gravi dopo essere state infettate dalla variante omicron è tuttavia sconosciuto, ma dai dati a disposizione si presume che i pazienti tendono ad avere sintomi lievi”, ha aggiunto l’Istituto nella nota diffusa in giornata.

